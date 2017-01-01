Следком РФ открыл три новых дела против украинских военных

Украинских военных россияне обвиняют в "обстрелах" территории украинского же Донбасса.

Следственный комитет Российской Федерации открыл три новых дела против украинских военных.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

В частности, в Следкоме РФ заявили, что украинские военные с января по август 2018 года продолжали "обстрелы" оккупированного Донбасса, что якобы привело к полному или частичному разрушению свыше 160 гражданских объектов.

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Также сообщается, что Следком РФ установил "дополнительные факты проведения украинскими военнослужащими артобстрелов" населенных пунктов оккупированного Донбасса, в результате которых якобы пострадали мирные жители.

"В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 июня, в России открыли новые дела против бойцов ВСУ, о том, откуда были получены такие “данные“, российское ведомство традиционно не сообщило.