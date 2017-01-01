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Следком РФ открыл три новых дела против украинских военных

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Украинских военных россияне обвиняют в "обстрелах" территории украинского же Донбасса.
Следком РФ регулярно заводит новые дела на украинских военных
Следком РФ регулярно заводит новые дела на украинских военных
sledcom.ru

Следственный комитет Российской Федерации  открыл три новых дела против украинских военных.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

В частности, в Следкоме РФ заявили, что украинские военные с января по август 2018 года продолжали "обстрелы" оккупированного Донбасса, что якобы привело к полному или частичному разрушению свыше 160 гражданских объектов.

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Также сообщается, что Следком РФ установил "дополнительные факты проведения украинскими военнослужащими артобстрелов" населенных пунктов оккупированного Донбасса, в результате которых якобы пострадали мирные жители.

"В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 июня, в России открыли новые дела против бойцов ВСУ, о том, откуда были получены такие “данные“, российское ведомство традиционно не сообщило.

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Теги: Следком РФ, Донбасс, война
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