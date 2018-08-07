В Казахстане посадили на 20 лет "защитника Новороссии"

Казахские следователи установили, что Александр Безруков убил своего знакомого и расчленил его тело.

После совершения убийства в Казахстане, он поехал воевать на Донбасс скриншот из видео

В Казахстане суд приговорил боевика, который воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, к 20 годам тюрьмы за убийство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер и журналист Денис Казанский.

По данным расследования казахских правоохранителей, Александр Безруков убил своего знакомого, расчленил его тело и выбросил останки в реку. Сразу после этого он отправился воевать на Донбасс.

“Видимо, убийства гражданина Казахстана ему показалось мало, и он решил закрепить успех убийством украинцев в Украине“, – пишет Казанский.

Однако, дело было раскрыто, Безрукова объявили в международный розыск, на границе с Украиной он был задержан россиянами и выдан властям Казахстана.

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“Самое интересное, как отреагировали на арест Безрукова его соратники по борьбе за Новороссию. Например, Игорь Стрелков ни слова не написал об истинной причине его задержания, а стал врать и выгораживать Безрукова, утверждая, что Казахстан преследует его только за то что он поехал воевать в Украину. Причем, в качестве доказательства, что Безруков не виноват, выложили его служебную характеристику из ЛНР, в которой говорится, что Александр Безруков - человек твердых моральных принципов. Донбасс превратился в отстойник мрази со всего постсоветского пространства, которая едет в ОРДЛО в поисках быстрого обогащения и легкой сытой жизни“, – резюмирует блогер.

Как сообщалось 23 апреля, в известной украинской рекламе снялся сепаратист.