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В Казахстане посадили на 20 лет "защитника Новороссии"

Комментариев: 4
Казахские следователи установили, что Александр Безруков убил своего знакомого и расчленил его тело.
После совершения убийства в Казахстане, он поехал воевать на Донбасс
После совершения убийства в Казахстане, он поехал воевать на Донбасс
скриншот из видео

В Казахстане суд приговорил боевика, который воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, к 20 годам тюрьмы за убийство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер и журналист Денис Казанский.

По данным расследования казахских правоохранителей, Александр Безруков убил своего знакомого, расчленил его тело и выбросил останки в реку. Сразу после этого он отправился воевать на Донбасс.

“Видимо, убийства гражданина Казахстана ему показалось мало, и он решил закрепить успех убийством украинцев в Украине“, – пишет Казанский.

Однако, дело было раскрыто, Безрукова объявили в международный розыск, на границе с Украиной он был задержан россиянами и выдан властям Казахстана.

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“Самое интересное, как отреагировали на арест Безрукова его соратники по борьбе за Новороссию. Например, Игорь Стрелков ни слова не написал об истинной причине его задержания, а стал врать и выгораживать Безрукова, утверждая, что Казахстан преследует его только за то что он поехал воевать в Украину. Причем, в качестве доказательства, что Безруков не виноват, выложили его служебную характеристику из ЛНР, в которой говорится, что Александр Безруков - человек твердых моральных принципов. Донбасс превратился в отстойник мрази со всего постсоветского пространства, которая едет в ОРДЛО в поисках быстрого обогащения и легкой сытой жизни“, – резюмирует блогер.

Как сообщалось 23 апреля, в известной украинской рекламе снялся сепаратист.

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Теги: ДНР, Донбасс, Новоросия, Казахстан, убийство, расчленение
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Комментариев (4)
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Letohradek    07.08.2018, 14:32
Оценка:  +4
Letohradek
убил ... и расчленил. Это и есть руский мир!
Дамбасня, вы об этом мечтали?
FeCКрысаизбана    07.08.2018, 14:27
Оценка:  +3
FeCКрысаизбана
Может Безрукова стоит в зоне сделать безруким, лет через 20 выйдет и опять кого то убьёт, а безруким не сможет. Пожелаем ему в зоне безруким стать.
Woodbrother    07.08.2018, 14:21
Оценка:  +2
Woodbrother
В Казахстане утилизировали группу диверсантов ГРУ, пришедших устанавливать поганый русский мир. Казахстан - правильная страна .
Letohradek    07.08.2018, 14:30
Оценка:  0
Letohradek
Где найти статью об утилизации ру..шваин? Нашел лишь нападение на казахских погранцов.
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