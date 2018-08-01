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В Германии мать продавала 9-летнего сына педофилам через даркнет

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Надругательства над ребенком снимались на видео. Горе мать и ее сожитель арестованы.
Мать продавала ребенка педофилам через интернет
Мать продавала ребенка педофилам через интернет
eurointegration.com.ua

В южной Германии арестовали и посадили на 12,5 лет в тюрьму женщину, которая продавала собственного девятилетнего сына педофилам для секса. Сделки горе-мать заключала через даркнет – сегмент интернета, недоступный для поисковиков, пишет Европейская правда со ссылкой на BBC.

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Фрайбургский суд также посадил партнера преступницы, отчима мальчика, в тюрьму на 12 лет. Мальчику было девять, когда в июне начался судебный процесс. Надругательства над ним снимали на видео.

Беррин Таха и Кристиан Лаис - оба немцы по национальности, живут в Штауфене у Фрайбурга. Пара и еще шесть человек, имевших отношение к насилию над ребенком, были арестованы прошлой осенью. Несколько других мужчин уже были осуждены в ходе отдельных судебных процессов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черноморске педофил месяц насиловал восьмилетнего мальчика. 

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Теги: Германия, мать, сын, торговля людьми, продажа ребенка, насилие, педофилия
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