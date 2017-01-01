Град убил 3 животных и травмировал 8 людей в зоопарке в Колорадо
Град шел около 15 минут.
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В американском зоопарке Колорадо-Спрингс выпал очень крупный град. Восемь человек пострадали и трое животных погибли от полученных травм.
Об этом сообщает The Weather Channel, передает Liga.net.
Град выпал на территории зоопарка Колорадо-Спрингс в США и продолжался около 15 минут. Восемь человек получили травмы, они госпитализированы. Двое стервятников и утка погибли.
#cheyennemountainzoo an idea of some of damage to vehicles at the zoo today. pic.twitter.com/fFWHFEjQcG— CSFD PIO (@CSFDPIO) 6 августа 2018 г.
Посетителей зоопарка эвакуировали на автобусах, так как сильный град разбил лобовые стекла автомобилей.
Как сообщалось 13 июня, ГСЧС поставила фейковые фото из Уругвая для иллюстрации града на Закарпатье.