Град убил 3 животных и травмировал 8 людей в зоопарке в Колорадо

В американском зоопарке Колорадо-Спрингс выпал очень крупный град. Восемь человек пострадали и трое животных погибли от полученных травм.

Об этом сообщает The Weather Channel, передает Liga.net.

Град выпал на территории зоопарка Колорадо-Спрингс в США и продолжался около 15 минут. Восемь человек получили травмы, они госпитализированы. Двое стервятников и утка погибли.

#cheyennemountainzoo an idea of some of damage to vehicles at the zoo today. pic.twitter.com/fFWHFEjQcG