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Град убил 3 животных и травмировал 8 людей в зоопарке в Колорадо

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Град шел около 15 минут.
Размер отдельных градин был крупнее куриного яйца
Размер отдельных градин был крупнее куриного яйца
twitter.com/CSFDPIO

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В американском зоопарке Колорадо-Спрингс выпал очень крупный град. Восемь человек пострадали и трое животных погибли от полученных травм.

Об этом сообщает The Weather Channel, передает Liga.net.

Град выпал на территории зоопарка Колорадо-Спрингс в США и продолжался около 15 минут. Восемь человек получили травмы, они госпитализированы. Двое стервятников и утка погибли.

Посетителей зоопарка эвакуировали на автобусах, так как сильный град разбил лобовые стекла автомобилей.

Посетителей зоопарка эвакуировали на автобусах
Посетителей зоопарка эвакуировали на автобусах
weather.com

Посмотрите, насколько крупные градины выпали в районе Колорадо-Спрингс
Посмотрите, насколько крупные градины выпали в районе Колорадо-Спрингс
twitter.com/CSFDPIO

Как сообщалось 13 июня, ГСЧС поставила фейковые фото из Уругвая для иллюстрации града на Закарпатье.

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Теги: град, США, зоопарк, животные
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