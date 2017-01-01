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США потребовали отвода вооружения РФ с территории Грузии

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Как в Абхазии, так и в Южной Осетии РФ продолжает нарушать международное право и обязательства, взятые в соответствии с соглашением от 12 августа 2008.
Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда ВC России оккупировали часть территории Грузии
Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда ВC России оккупировали часть территории Грузии
EPA/UPG

Соединенные Штаты призвали Россию отвести вооружение с территории Грузии на довоенные позиции.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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“Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России нарушили границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году“, - сказано в сообщении.

В свою очередь Европейский Союз  заявил  о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.

“К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, взятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза“, - напомнили в ЕС. 

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Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года после обстрелов грузинских сел, вооруженные силы Грузии заявили о намерении “восстановить конституционный порядок“ на территории непризнанной  Южной Осетии и в результате боев заняли большую часть Цхинвали. В тот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне южноосетинских сепаратистов и ввела войска, в том числе танковые бригады, на территорию Грузии, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты. 

Как сообщалось 1 августа в Грузии стартовали военные учения НАТО с участием Украины.

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Теги: Грузия, Россия, войска, НАТО, США
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