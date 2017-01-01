Появилось видео взрыва автоцистерны в итальянской Болонье

В результате инцидента один человек погиб и более ста получили ожоги разной степени тяжести.

На кадрах видно, как бензовоз врезается в кузов грузовика скриншот из видео

Полиция опубликовала видео аварии, в результате которого произошел взрыв на шоссе неподалеку от аэропорта Болоньи.

Читай также: В Индии 12 рабочих погибли при взрыве на карьере

Видео с камер наблюдения опубликовала в Twitter итальянская полиция.

Пожар и взрывы произошли накануне после столкновения двух грузовиков. Один из них перевозил легковоспламеняющиеся вещества.

В результате аварии один человек погиб, более ста ранены. 55 человек с ожогами от первой до третьей степени доставили в больницу Маджоре. В больницы в Кастель-Сан-Джовани, Бинтивильо и Будрио было направлено еще 18 человек.

Видео взрыва автоцистерны в итальянской Болонье 0:00 / 00:41

Погибший - 42-летний водитель грузовика из итальянского города Виченца.

Сегодня вновь открыли движение на пересечении автодорог A1 и A14.

Напомним, 6 августа на автостраде в районе, прилегающем к аэропорту Болоньи, столкнулись два грузовика, спровоцировав мощный взрыв. Один из них, перевозивший автомобили, столкнулся на мосту с автоцистерной, груженной легковоспламеняющимися веществами.