"Как в Instagram": пластические хирурги обеспокоены новым трендом

Люди просят превратить их в подобие фотографии с наложенным фильтром.

Пластические хирурги забили тревогу из-за того, что люди хотят выглядеть, как на фильтрах depositphotos.com

Новейшие исследования медиков из Бостонского университета показали довольно тревожную тенденцию: люди стремятся изменить свое тело и лицо так, чтобы оно походило на результат обработки фотографии фильтром. Речь идет о популярных Snapchat, Instagram и FaceTune. Об этом пишет Эспрессо со ссылкой на издание The Washington Post.

Ученые отметили, что раньше, обращаясь к пластическим хирургам, люди хотели выглядеть идеально в реальной жизни. Теперь операции нужны для того, чтобы лучше выглядеть на фотографиях: так, будто на человека наложен фильтр.

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Например, в Snapchat приложение для создания графических сообщений имеет более 20 фильтров. Кроме добавления цветочков или щенячих ушей, фильтры могут “сделать“ человеку веснушки, длинные ресницы, широкие глаза и безупречную кожу. Facebook, Instagram и Twitter также позволяют людям редактировать свои фотографии в приложении перед загрузкой.

“Это довольно тревожная тенденция. Те, кто пытается “отфильтровать себя“, в результате просто размывают границы реальности с фантазиями, пытаясь вынести виртуальность в настоящий мир“.

Хирурги отмечают, что в данном случае вмешательство может только испортить отношения пациента со своим телом, поскольку мода на виртуальную внешность меняется чаще, чем идеалы красоты.

Но увлечение селфи угрожает не только внешности. Порой оно может стоить жизни. Так, в Австралии даже учредили селфи-полицию - специальную, которая будет стоять в потенциально опасных местах и предупреждать туристов и местных жителей не фотографировать себя там, где это грозит травмами и смертью.