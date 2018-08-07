Навальный планирует новую всероссийскую акцию протеста

9 сентября в РФ пройдут выборы различного уровня .

В мае 2018 года Навальный основал свою партию znak.com

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Российский политик Алексей Навальный объявил о проведении новых акций против повышения пенсионного возраста в Российской Федерации.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на его Telegram-канал.

“Сделаем так, чтобы на этих “выборах“ повышение пенсионного возраста было главной темой“, — цитирует слова Навального издание.

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Отмечается, что политик предлагает провести митинги 9 сентября — в единый день голосования, когда в РФ пройдут выборы различного уровня, включая депутатов Госдумы и местные советы, а также выборы губернаторов.

Как известно, власти РФ намерены повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

По информации издания, митинги против пенсионной реформы в последние недели регулярно проходят в российских городах. Помимо Навального, их организовывают профсоюзы и коммунисты.

Напомним, в феврале 2018 года оппозиционер Алексей Навальный заявил, что на него натравливали девушек из эскорт-службы и обнародовал свое расследование, кроме прочего, уличил зампреда правительства России Сергея Приходько в коррупционных действиях и заявил, что тот отдыхал на яхте Elden Дерипаски. При этом российский опозиционер продемонстрировал фото и видео, опубликованные в инстаграме Вашукевич.