В Беларуси в ходе обысков задержали восемь журналистов - СМИ

Задержаны шесть сотрудников портала Tut.by и два сотрудника информационного агентства БелаПАН.

В Беларуси в деле о незаконном доступе к новостям госагентства БелТА задержали еще, как минимум, пять журналистов. Об этом во вторник, 7 августа, заявил руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, передает РБК.

"Пока по нашим данным, (задержаны) шесть сотрудников портала Tut.by и два сотрудника информационного агентства БелаПАН. Некоторые из них могут быть задержаны в качестве подозреваемых на срок до трех суток, некоторые могут быть отпущены после допросов, мы пока не знаем их процессуального статуса", - пояснил он.

По словам Бастунца, информацию о задержании журналистов сообщили их родственники и коллеги, поскольку возможности выйти на связь у них не было.

"Как я понимаю, когда к ним приехали сотрудники полиции, они были лишены возможности пользоваться средствами связи. В одном случае сестра позвонила, в другом - сотрудники и т. д., некоторых задержали на рабочем месте, некоторых - еще дома. Информация пока не полная", - сообщил он.

В свою очередь основатель Tut.by Юрий Зиссер сообщил агентству, что шесть журналистов портала находятся в Следственном комитете Беларуси.

"Это так, они в СК, но мы не знаем, что с ними. Никакой информации нет, их телефоны отключены, мы обо всем узнаем окольными путями", - пояснил он.

По словам Зиссера, задержаны также два бывших сотрудника Tut.by.

"И еще кого-то из БелаПАН (задержали). Список большой", - добавил он.

Вскоре в своем Facebook Зиссер уточнил, что на допросах в СК республики находятся главный редактор издания Золотова, а также редакторы Бобрик, Ермаченок, Уласик, Катлыгина и Бобоед. Галину Уласик задержали на трое суток, подчеркнул он. Зиссер добавил, что к ООО ТутБай Медиа у правоохранительных органов пока претензий нет.

Ранее СК республики сообщал о задержании Марины Золотовой и Анны Калтыгиной. Кроме них, правоохранители отвезли на допрос журналиста издания БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Также сообщалось, что в Беларуси проходят обыски еще в одном СМИ - газете Навука.

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