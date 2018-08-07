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В Китае казнили мужчину, сбившего толпу детей

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Трагедия произошла еще в 2016 году, однако ордер был подписан только сейчас. Перед смертью мужчине разрешили встретиться с родными.
В Китае провели смертную казнь (архивное фото)
В Китае провели смертную казнь (архивное фото)
Getty Images

Во вторник, 7 августа, Верховный народный суд Китая выдал ордер на приведение в действие смертного приговора в отношении мужчины, который умышленно сбил толпу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Народного суда средней ступени города Наньян.

Трагедия произошла почти два года назад - 29 декабря 2016 года в городе Наньян провинции Хэнань. Подсудимый Ма Гаочао, воспользовавшись моментом, когда учащиеся одной из средних школ уходили с занятий домой, на автомобиле на большой скорости въехал на территорию школы и направил автомобиль на толпу учащихся, ранив шестерых. После этого мужчина выехал с территории школы и сбил еще одну группу школьников, которые переходили дорогу. В результате один школьник погиб, еще 11 пострадали.

Суд постановил, что мужчина из-за личной мести умышленно совершил наезд на группу людей, приговорил его к высшей мере наказания и пожизненно лишил всех политических прав.

После оглашения вердикта подсудимый не согласился с ним и подал апелляцию, однако суд высшей инстанции оставил в силе приговор, который также прошел ревизию Верховного народного суда Китая.

Перед казнью подсудимому разрешили встретиться с родными.

Как сообщалось, Папа Римский одобрил документ о недопустимости смертной казни. Он отметил, что достоинство личности не утрачивается даже после совершения самых тяжких преступлений.

Китай: Смертная казнь применялась крайне редко

Ранее в Беларуси приостановили выполнение двух смертных приговоров. Речь идет о членах организации так называемых черных риелторов, от рук которых погибли шесть человек.

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Теги: дети, Китай, убийство, толпа, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КритиК    07.08.2018, 19:29
Оценка:  0
КритиК
вот где справедливость....зайцеву нужно так же, и остальных пьяных дебилов тоже....
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