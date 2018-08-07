В США прокомментировали новейшее оружие России

В американском военном командовании уверены, что могут сдержать и ответить на любую атаку.

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. Об этом он сказал, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, сообщает во вторник, 7 августа, РИА Новости.

"Все эти ядерные возможности, о которых говорит Россия - ядерные гиперзвуковые (ракеты), ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее… Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти (стратегические) подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США) - вы ничего не можете с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", - заявил Хайтен.

Как сообщалось, первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых и принципиально отличных видах вооружений, разработанных в России. В частности, он рассказал о разработке гиперзвукового оружия - системы Авангард, якобы способного летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Также речь шла о ракетном комплексе Сармат и авиационном ракетном комплексе Кинжал.

Позже стало известно, что презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео.

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