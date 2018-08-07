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В США прокомментировали новейшее оружие России

Комментариев: 2
В американском военном командовании уверены, что могут сдержать и ответить на любую атаку.
Джон Хайтен не считает российское оружие серьезным конкурентом
Джон Хайтен не считает российское оружие серьезным конкурентом

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. Об этом он сказал, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, сообщает во вторник, 7 августа, РИА Новости.

"Все эти ядерные возможности, о которых говорит Россия - ядерные гиперзвуковые (ракеты), ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее… Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти (стратегические) подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США) - вы ничего не можете с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", - заявил Хайтен.

Как сообщалось, первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых и принципиально отличных видах вооружений, разработанных в России. В частности, он рассказал о разработке гиперзвукового оружия - системы Авангард, якобы способного летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Также речь шла о ракетном комплексе Сармат и авиационном ракетном комплексе Кинжал.

Позже стало известно, что презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, ядерное оружие, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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oninass    07.08.2018, 20:33
Оценка:  -1
oninass
С рашки уже открыто смеются, знают её возможности. Пафос и пустая болтовня- это всё на что способная немытая.
zveroboy111    07.08.2018, 20:09
Оценка:  0
zveroboy111
цапостан і новітня зброя - це нонсенс.
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