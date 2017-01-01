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Из-за секс-игрушки эвакуировали часть аэропорта в Берлине

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Подозрительный предмет был замечен в чемодане одного из пассажиров во время просвечивания.
Людей из аэропорта Берлин-Шенефельд вывели на улицу
Людей из аэропорта Берлин-Шенефельд вывели на улицу

Переполох в терминале аэропорта Берлин-Шенефельд вызвала секс-игрушка в багаже одного из пассажиров. Инцидент произошел после обеда во вторник, 7 августа, сообщает Berliner Morgenpost.

Во время просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.

Пассажиров при этом попросили подождать на улице.

Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.

В этот же день во Франкфурте-на-Майне эвакуировали аэропорт. Причиной стал несанкционированный доступ человека в зону безопасности.

Ранее в Германии пассажиров поезда эвакуировали из-за неизвестного вещества.

 

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Теги: Германия, Берлин, аэропорт, эвакуация
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Источник: korrespondent.net

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