Истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией

Ведется поисковая операция ракеты или ее частей. Расследование инцидента начали ВВС Эстонии, департамент авиации, ВВС Испании и НАТО.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, во вторник, 7 августа, во время полета по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM, передает Интерфакс

По информации агентства, инцидент произошел в 15.44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди близ города Отепя. Отмечается, что ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю. По информации агентства, инцидент произошел в 15.44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди близ города Отепя. Отмечается, что ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю.

В пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии сообщили, что траектория полета ракеты, местоположение и статус уточняются.

Командующий ВВС Эстонии Рииво Валге заявил, что речь идет о специальной ракете с боевой загрузкой 5-10 кг взрывчатого вещества - с небольшой "ударной силой" по сравнению с бомбами. Он отметил, что "это первый подобный случай в истории противовоздушной обороны государств Балтии, такие случаи редки и в других концах мира".

Предполагаемое место падения ракеты, наполненной взрывчатым веществом, - в 40 км к северу от Тарту. Силы обороны приступили к поисковой операции и просят людей, обнаруживших ракету или ее части, не трогать их, отойти на безопасное расстояние. AIM-120 AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.

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