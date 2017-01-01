США призвали РФ отвести силы из Абхазии и Южной Осетии
Вашингтон поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.
США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции до событий 2008 года. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.
"Соединенные Штаты призывают Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения", - заявила Науэрт журналистам.
Она повторила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии России.
Напомним, 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт между Абхазией, Южной Осетией, Россией, с одной стороны, и Грузией – с другой.
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