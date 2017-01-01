Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США призвали РФ отвести силы из Абхазии и Южной Осетии

Комментариев: 0
Вашингтон поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.
Госдеп призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии
Госдеп призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии
АР
 
США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции до событий 2008 года. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.
 
"Соединенные Штаты призывают Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения", - заявила Науэрт журналистам.
 
Она повторила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.
 
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии России
 
Напомним, 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт между Абхазией, Южной Осетией, Россией, с одной стороны, и Грузией – с другой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, США, Абхазия, Южная Осетия, госдепартамент США, Госдеп, российские войска, военное вторжение России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь