США призвали РФ отвести силы из Абхазии и Южной Осетии

Вашингтон поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.

Госдеп призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии АР

США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции до событий 2008 года. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Соединенные Штаты призывают Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения", - заявила Науэрт журналистам.

Она повторила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии России

Напомним, 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт между Абхазией , Южной Осетией, Россией, с одной стороны, и Грузией – с другой.

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