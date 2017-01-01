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На курорте в Египте ищут акулу, убившую туриста

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Восемь человек на нескольких лодках будут постоянного наблюдать за морем, чтобы выявить активность акул.
В Египте акула убила туриста
В Египте акула убила туриста

Министерство экологии Египта распорядилось сформировать группу из специальных наблюдателей для обнаружения акулы у побережья курорта Марса Алам после нападения хищника на туриста из Чехии. Об этом в эфире телеканала Extra News заявил глава города Атеф Вегди.

Как рассказал чиновник, в настоящий момент министерство экологии страны распорядилось о выделении восьми человек на нескольких лодках для постоянного наблюдения за морем, чтобы выявить активность акул.

Также на побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры.

Вегди отметил, что комиссия, созданная для расследования инцидента, пока не установила тип напавшей на туристы акулы.
 
Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели у морского побережья неподалеку от Марса Алам были обнаружены останки туриста из Чехии, растерзанного акулой.
 

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Теги: Египет, акула, акулы, нападение, Красное море
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Источник: korrespondent.net

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