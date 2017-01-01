На курорте в Египте ищут акулу, убившую туриста

Восемь человек на нескольких лодках будут постоянного наблюдать за морем, чтобы выявить активность акул.

Министерство экологии Египта распорядилось сформировать группу из специальных наблюдателей для обнаружения акулы у побережья курорта Марса Алам после нападения хищника на туриста из Чехии. Об этом в эфире телеканала Extra News заявил глава города Атеф Вегди.



Как рассказал чиновник, в настоящий момент министерство экологии страны распорядилось о выделении восьми человек на нескольких лодках для постоянного наблюдения за морем, чтобы выявить активность акул.

Также на побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры.

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