Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Друзья Грузии" в ОБСЕ обратились к России

Комментариев: 0
Москву призвали отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с оккупированных территорий.

Неофициальная группа друзей Грузии в ОБСЕ опубликовала во вторник, 7 августа, совместное заявление, приуроченное к 10-летней годовщине российского военного вторжения в Грузию.

Авторы заявления обратились к России с призывом "отказаться от своего признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия".

Текст подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина. Подписанты обращения призвали Москву также "вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии".

"Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права", - отмечается в совместном заявлении.

Кроме того, авторы заявления высказались за создание миссии ОБСЕ в Грузии, включающей "мониторинговые возможности для беспрепятственной деятельности вдоль линии оккупации".

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-Грузия, Грузия, видео, Абхазия, Южная Осетия, ОБСЕ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь