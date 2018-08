"Друзья Грузии" в ОБСЕ обратились к России

Неофициальная группа друзей Грузии в ОБСЕ опубликовала во вторник, 7 августа, совместное заявление, приуроченное к 10-летней годовщине российского военного вторжения в Грузию.

Авторы заявления обратились к России с призывом "отказаться от своего признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия".

Текст подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина. Подписанты обращения призвали Москву также "вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии".

The Group of Friends of Georgia at OSCE issued a joint statement to mark ten years since the Russian military invasion of Georgia in August, 2008



