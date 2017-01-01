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Эр-Рияд прекращает медицинские программы в Канаде

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Саудовская Аравия перевозит своих пациентов из канадских больниц в медицинские учреждения других стран.
Саудовская Араия замораживает все новые торговые и инвестиционные контакты с Канадой
Саудовская Араия замораживает все новые торговые и инвестиционные контакты с Канадой
pixabay.com

Представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии в США и Канаде Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими заявил, что Эр-Рияд прекращает все медицинские программы в Канаде и занимается перевозкой всех своих пациентов в больницы других стран. Об этом сообщило агентство печати Саудовской Аравии.

"Представитель минздрава Саудовской Аравии в США и Канаде... занимается перевозкой всех саудовских пациентов из канадских больниц в другие больницы за пределами Канады согласно указаниям руководства", - говорится в сообщении.

Аль-Тамими заявил, что министерство стремится обеспечить безопасность саудовских граждан, лечащихся в Канаде, и завершить их лечение в других местах.

Напомним, Эр-Рияд отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон грата канадского посла в стране из-за позиции МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии.

Кроме того, королевство объявило о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановило совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну.

Канада ждет от Эр-Рияда подробностей заморозки торговых отношений

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Теги: Саудовская Аравия, Канада, лечение, пациент, скандал
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Источник: korrespondent.net

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