Эр-Рияд прекращает медицинские программы в Канаде

Саудовская Аравия перевозит своих пациентов из канадских больниц в медицинские учреждения других стран.

Саудовская Араия замораживает все новые торговые и инвестиционные контакты с Канадой pixabay.com

Представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии в США и Канаде Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими заявил, что Эр-Рияд прекращает все медицинские программы в Канаде и занимается перевозкой всех своих пациентов в больницы других стран. Об этом сообщило агентство печати Саудовской Аравии.

"Представитель минздрава Саудовской Аравии в США и Канаде... занимается перевозкой всех саудовских пациентов из канадских больниц в другие больницы за пределами Канады согласно указаниям руководства", - говорится в сообщении.

Аль-Тамими заявил, что министерство стремится обеспечить безопасность саудовских граждан, лечащихся в Канаде, и завершить их лечение в других местах.

Напомним, Эр-Рияд отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон грата канадского посла в стране из-за позиции МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии.

Кроме того, королевство объявило о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановило совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну.

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