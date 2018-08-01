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США призывают Украину выполнить требования МВФ

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Госсекретарь во время разговора с украинским президентом обратился с призывом выполнить нереализованные требования Международного валютного фонда.
Вашингтон выступает за выполнение Киевом требований МВФ
Вашингтон выступает за выполнение Киевом требований МВФ

В Госдепартаменте США сообщили о телефонном разговоре госсекретаря Майка Помпео и президента Украины Петра Порошенко.

"Госсекретарь приветствовал недавнее принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил поддержку территориальной целостности Украины и подтвердил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России.

Ранее о разговоре ураинского лидера с госсекретарем США сообщили в администрации Порошенко.

Ранее МВФ одобрил обновленный план Киева по созданию Антикоррупционного суда, однако решения данной проблемы недостаточно для разблокировки следующего транша Украине.

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Теги: МВФ, Украина-США, разговор, Порошенко, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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