Мадуро обвинил в покушении лидера оппозиции

Венесуэльский лидер утверждает, что всего в покушении на него участвовали 11 человек, которым организаторы предложили 50 миллионов долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вечером 7 августа выступил с телеобращением и заявил, что за покушением на него стоит один из венесуэльских оппозиционных лидеров, проживающих в Колумбии.

"Некоторые показания указывают на Хулио Борхеса, который живет в Колумбии. У него достаточно трусости, чтобы участвовать в таких нападениях", - подчеркнул Мадуро. "Некоторые показания указывают на Хулио Борхеса, который живет в Колумбии. У него достаточно трусости, чтобы участвовать в таких нападениях", - подчеркнул Мадуро.

При этом никаких подробностей о том, как Борхес связан с покушением, президент не привел.

Мадуро заявил, что потребует выдачи Венесуэле всех причастных к инциденту, живущих за рубежом, используя для этого соглашения об экстрадиции. К ним он отнес также Османа Алексиса Дельгадо Табоске, живущего в американской Флориде.

Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.

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