Мадуро обвинил в покушении лидера оппозиции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вечером 7 августа выступил с телеобращением и заявил, что за покушением на него стоит один из венесуэльских оппозиционных лидеров, проживающих в Колумбии.
При этом никаких подробностей о том, как Борхес связан с покушением, президент не привел.
Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.
Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.
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