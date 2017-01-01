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Мадуро обвинил в покушении лидера оппозиции

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Венесуэльский лидер утверждает, что всего в покушении на него участвовали 11 человек, которым организаторы предложили 50 миллионов долларов.
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вечером 7 августа выступил с телеобращением и заявил, что за покушением на него стоит один из венесуэльских оппозиционных лидеров, проживающих в Колумбии. 

"Некоторые показания указывают на Хулио Борхеса, который живет в Колумбии. У него достаточно трусости, чтобы участвовать в таких нападениях", - подчеркнул Мадуро.

При этом никаких подробностей о том, как Борхес связан с покушением, президент не привел.

Мадуро заявил, что потребует выдачи Венесуэле всех причастных к инциденту, живущих за рубежом, используя для этого соглашения об экстрадиции.
 
К ним он отнес также Османа Алексиса Дельгадо Табоске, живущего в американской Флориде.

Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.

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Теги: Оппозиция, Венесуэла, покушение, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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