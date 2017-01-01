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Экс-вице-президент Аргентины получил срок за коррупцию

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Амандо Буду осудили на 5 лет и 10 месяцев тюрьмы за то, что в бытность министром экономики он спас от банкротства типографию в обмен на долю в ней.
Амадо Буду
Амадо Буду
Getty Images

Суд в Буэнос-Айресе приговорил бывшего вице-президента Аргентины Амадо Буду к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы по делу о коррупции. Согласно вердикту суда, бывшему чиновнику также запрещено до конца жизни занимать государственные посты.

55-летнего Буду признали виновным в том, что он в 2010 году в бытность министром экономики страны помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней.

Это предприятие владеет монополией на печать денежных банкнот и ведомственных документов.

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Амадо Буду занимал должность министра экономики Аргентины с 2009 по 2011 годы. В 2011-2015 годах он был вице-президентом при главе государства Кристине Киршнер.

Ранее экс-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер обвинили в государственной измене. 

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: коррупция, суд, Аргентина, борьба с коррупцией
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Источник: korrespondent.net

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