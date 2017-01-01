Экс-вице-президент Аргентины получил срок за коррупцию
Суд в Буэнос-Айресе приговорил бывшего вице-президента Аргентины Амадо Буду к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы по делу о коррупции. Согласно вердикту суда, бывшему чиновнику также запрещено до конца жизни занимать государственные посты.
55-летнего Буду признали виновным в том, что он в 2010 году в бытность министром экономики страны помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней.
Это предприятие владеет монополией на печать денежных банкнот и ведомственных документов.
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Амадо Буду занимал должность министра экономики Аргентины с 2009 по 2011 годы. В 2011-2015 годах он был вице-президентом при главе государства Кристине Киршнер.
Ранее экс-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер обвинили в государственной измене.
Источник: Русская служба DW
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