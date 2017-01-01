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Эрдоган летит с визитом в Германию

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретит главу турецкого государства с воинскими почестями.
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Getty Images

Объявленный ранее государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию состоится 28 и 29 сентября. Об этом сообщили в канцелярии президента ФРГ.

Глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер встретит Эрдогана 28 сентября с воинскими почестями. Вечером того же дня в берлинском дворце Бельвю - президентской резиденции пройдет государственный банкет.

Как уточнили в канцелярии, детали визита Эрдогана по-прежнему согласовываются. Дата его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пока не называется.

Поездка Эрдогана в Берлин станет его первым визитом в ФРГ с момента избрания главой турецкого государства в 2014 году. В должности премьер-министра Турции он посещал Германию уже неоднократно, последний раз - четыре года назад.

Ранее Эрдоган во время недавнего визита в Йоханнесбург на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил, что не возражал бы против вступления его страны в эту группу.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Турция, Германия, встреча, визит, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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