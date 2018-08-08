Джонсон отказался извиняться за оскорбление мусульманских женщин

Экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона назвали исламофобом за критику мусульманок в бурках.

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за то, что назвал мусульманских женщин в парандже похожими на почтовые ящики и грабителей банков. Об этом сообщает Sky News.

"Некоторые из терминов, которые использовал Борис, описывая внешность людей, явно обидные. Мы верим, что люди должны иметь право исповедовать свою религию, а в данном случае - выбирать, как они одеваются", - заявила Тереза Мэй, призвав Джонсона извиниться.

Он отказался, добавив, что если женщина в парандже придет в его избирательный округ, он "имеет право попросить ее снять паранджу".

"В Великобритании сегодня только маленькое количество женщин носят эти странные головные уборы. Однажды, я уверен, и они перестанут", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, 9 июляДжонсон объявил, что покидает пост. По его словам, решение оставить пост связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.

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