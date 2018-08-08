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Джонсон отказался извиняться за оскорбление мусульманских женщин

Комментариев: 2
Экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона назвали исламофобом за критику мусульманок в бурках.
Джонсона обвинили в исламофобии
Джонсона обвинили в исламофобии
Sky News

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за то, что назвал мусульманских женщин в парандже похожими на почтовые ящики и грабителей банков. Об этом сообщает Sky News.

"Некоторые из терминов, которые использовал Борис, описывая внешность людей, явно обидные. Мы верим, что люди должны иметь право исповедовать свою религию, а в данном случае - выбирать, как они одеваются", - заявила Тереза Мэй, призвав Джонсона извиниться.

Он отказался, добавив, что если женщина в парандже придет в его избирательный округ, он "имеет право попросить ее снять паранджу".

"В Великобритании сегодня только маленькое количество женщин носят эти странные головные уборы. Однажды, я уверен, и они перестанут", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, 9 июляДжонсон объявил, что покидает пост. По его словам, решение оставить пост связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.

 

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Теги: Британия, Ислам, женщины, мусульмане, паранджа, Великобритания, Борис Джонсон, оскорбление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Владимир2911    08.08.2018, 10:42
Оценка:  0
Владимир2911
На этот счёт хорошо высказался однажды премьер-министр Австралии. "Если вы приехали в наш дом - живите по НАШИМ правилам, если вас это не устраивает - у вас есть свобода ВЕРНУТСЯ к СЕБЕ домой, и там жить по своим правилам".
Владимир2911    08.08.2018, 10:45
Оценка:  0
Владимир2911
Это кстати одна из главных причин - почему украинцам нужно отстоять независимость Украины, что бы у наших детей был СВОЙ дом, в котором они смогут жить по СВОИМ правилам и традициям, изучать СВОИ культуру, традиции, историю, чтить СВОИХ героев, а не навязанных соседним государством.
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