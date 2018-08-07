Число жертв жары в Испании выросло до девяти

Местами температура в стране достигала 46 градусов. Она может снижаться из-за прохладного циклона с Атлантического океана.

Из-за жары в Испании также начались лесные пожары

Число погибших от аномальной жары в Испании выросло до девяти, сообщает The Local.

Так, в юго-западном регионе Экстремадура неподалеку от границы с Португалией было найдено тело 66-летнего мужчины, который скончался в воскресенье от теплового удара.

Во вторник, 7 августа, от теплового удара скончалась 75-летняя женщина.

Также в Экстремадуре погиб от теплового удара 40-летний пилигрим из Германии. Это же стало причиной смерти 81-летнего мужчины.

Таким образом, количество жертв аномальной жары в Испании достигло девяти человек. Местами температура в стране достигала 46 градусов.

Ранее сообщалось, что в Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 2500 местных жителей.

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