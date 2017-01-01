Власти Конго подтвердили девять смертей от Эболы

Почти тысяча человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне.

В Демократической Республике Конго снова умирают от Эболы EPA/UPG

Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой.

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“В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 - под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент изучаются“, - говорится в заявлении Минздрава.

Ранее, 1 августа, Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране - десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

Почти тысяча человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне, уточнили в министерстве.

Накануне стало известно, что в Демократической Республике Конго подтверждено 13 новых случаев заражения вирусом Эбола. Тогда сообщалось о трех летальных исходах.