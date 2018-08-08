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Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне

Комментариев: 7
Блогер ворвался на территорию посольства и выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, в результате чего был задержан.
Друг боевиков ЛДНР отметился новой провокацией
Друг боевиков ЛДНР отметился новой провокацией
скриншот из видео

В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки, приуроченной к 10-летию российско-грузинской войны ворвался известный пророссийский пропагандист и друг боевиков ЛДНР Грэм Филлипс и устроил провокацию. Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, сообщает 1tv.

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В частности, Филлипс выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, после чего был задержан полицией.

“Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что в него внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно кричал, что это пропаганда“, - заявила Беручашвили.

Относительно задержанного проводится расследование. В МИД Грузии ждут полной оценки инцидента от британской стороны.

Напомним, одиозный блогер и журналист широко известен поддержкой политики России, а также подержкой “республик“ на востоке Украины и частыми визитами в регион. Он довольно долго жил в России, однако в прошлом месяце покинул страну, заявив, что “теперь будет жить в Англии“.

В сентябре 2016 года во время обмена Филлипс провоцировал и оскорблял Владимира Жемчугова, пытаясь сорвать обмен пленными с ЛДНР. В том же месяце он устроил провокацию на админгранице с Крымом. Также он известен провокациями в адрес украинских болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

В свое время на Филлипса подавали жалобу в полицию немецкие журналисты, когда он устроил дебош в редакции издания, опубликовавшего расследование по МН-17.

Его выбрасывали из британского парламента и из музея Бандеры в Лондоне.

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Теги: Грузия, Лондон, посольство, провокация, Грэм Филлипс
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Комментариев (7)
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Woodbrother    08.08.2018, 12:14
Оценка:  +1
Woodbrother
Надо было его видеокамеру засунуть ему же в корму, по старой рассейской традиции.
diver117    08.08.2018, 11:47
Оценка:  +2
diver117
Этого дауна давно нужно на принудительное лечение в психушку отправить
Shurat77    08.08.2018, 11:43
Оценка:  -6
Shurat77
молодец. не стал подлизывать,уважаю.
diver117    08.08.2018, 11:47
Оценка:  +4
diver117
что подлизывать?
он давно подсел на путинское говно и лижет до блеска
dimasvetik    08.08.2018, 11:21
Оценка:  +1
dimasvetik
это не журналист это клоун
Gagarinn    08.08.2018, 11:35
Оценка:  +2
Gagarinn
ватан
diver117    08.08.2018, 11:49
Оценка:  +2
diver117
Журналистом называть пророссийское говно, прославляющее убийство россиянами граждан других стран на территории этих жен стран?
Пропаганда боевиков, террористов и убийц многими приравнивается к этим самым боевикам
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