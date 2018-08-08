Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне

Блогер ворвался на территорию посольства и выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, в результате чего был задержан.

В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки, приуроченной к 10-летию российско-грузинской войны ворвался известный пророссийский пропагандист и друг боевиков ЛДНР Грэм Филлипс и устроил провокацию. Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, сообщает 1tv.

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В частности, Филлипс выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, после чего был задержан полицией.

“Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что в него внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно кричал, что это пропаганда“, - заявила Беручашвили.

Относительно задержанного проводится расследование. В МИД Грузии ждут полной оценки инцидента от британской стороны.

Напомним, одиозный блогер и журналист широко известен поддержкой политики России, а также подержкой “республик“ на востоке Украины и частыми визитами в регион. Он довольно долго жил в России, однако в прошлом месяце покинул страну, заявив, что “теперь будет жить в Англии“.

В сентябре 2016 года во время обмена Филлипс провоцировал и оскорблял Владимира Жемчугова, пытаясь сорвать обмен пленными с ЛДНР. В том же месяце он устроил провокацию на админгранице с Крымом. Также он известен провокациями в адрес украинских болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

В свое время на Филлипса подавали жалобу в полицию немецкие журналисты, когда он устроил дебош в редакции издания, опубликовавшего расследование по МН-17.

Его выбрасывали из британского парламента и из музея Бандеры в Лондоне.