В Беларуси проходят новые обыски у журналистов

Силовики пришли с обыском к белорусскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского.

В Минске (Беларусь) в среду, 8 августа, силовики пришли с обыском к белорусскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому. Об этом он сообщил в своем Facebook.

“Ко мне пришел Следственный комитет“, - написал Быковский в соцсети.

Журналист рассказал, что к нему пришли по “делу БелТА“, но он уже много лет не интересовался лентой БелТА и не имеет никакого отношения к этому делу.

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По словам Быковского, следователи ему объяснили, что пришли делать проверку по адресу, а не к нему лично, и имеют ордер прокурора. Статуса подозреваемого журналист на данный момент не имеет.

Ранее СК Беларуси сообщал о задержании Марины Золотовой и Анны Калтыгиной. Кроме них, правоохранители отвезли на допрос журналиста издания БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Также сообщалось, что в Беларуси проходят обыски еще в одном СМИ - газете Навука. Всего в Беларуси в ходе обысков 7 августа задержали восемь журналистов.