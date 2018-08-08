В центре Москвы вывесили баннер "освободить Сенцова"

Огромный плакат с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинцев появился на Крымском мосту в Москве.

Плакат с фото Сенцова появился на Крымском мосту в столице РФ facebook.com/victoria.ivlevayorke

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На Крымском мосту в Москве вывесили огромный плакат с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других заключенных на территории РФ украинцев.

Об этом в среду, 8 августа, сообщила российская журналистка Виктория Ивлева в своем Facebook.

"И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", - добавила журналистка.

При этом она обратилась к пользователям соцсети с призывом "подписать петицию об обмене заключенных России и Украины".

Напомним, Олег Сенцов, осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

Ранее сообщалось, что Сенцов не будет прекращать голодовку даже несмотря на то, что его состояние сильно ухудшилось.