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В центре Москвы вывесили баннер "освободить Сенцова"

Комментариев: 1
Огромный плакат с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинцев появился на Крымском мосту в Москве.
Плакат с фото Сенцова появился на Крымском мосту в столице РФ
Плакат с фото Сенцова появился на Крымском мосту в столице РФ
facebook.com/victoria.ivlevayorke

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На Крымском мосту в Москве вывесили огромный плакат с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других заключенных на территории РФ украинцев.

Об этом в среду, 8 августа, сообщила российская журналистка Виктория Ивлева в своем Facebook.

"И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", - добавила журналистка.

При этом она обратилась к пользователям соцсети с призывом "подписать петицию об обмене заключенных России и Украины".

Напомним, Олег Сенцов, осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

Ранее сообщалось, что Сенцов не будет прекращать голодовку даже несмотря на то, что его состояние сильно ухудшилось.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Украина-Россия, Москва, фото, политзаключенные
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Комментариев (1)
Woodbrother    08.08.2018, 16:41
Оценка:  +3
Woodbrother
Никто Сенцова не освободит . Его специально добивают на российском концлагере. Освобождать заложников - это не в традиции кремлевских упырей.
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