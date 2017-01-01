На Кипре авто протаранило ворота перед консульством РФ

Водитель протаранил ворота консульства, разбил стекло и постоянно кричал.

Мужчина на автомобиле протаранил ворота перед зданием российского консульства в городе Лимасол, расположенном на юге Кипра.

Об этом пишет местное агентство Cyprus News Agency.

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7 августа мужчина въехал в закрытые ворота на машине, а затем вышел и разбил стекло на входе в консульство. Правоохранители задержали 45-летнего злоумышленника. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи от полученных от разбитого стекла травм.

Местные СМИ сообщают, что ранее злоумышленник проходил лечение в связи с психическими проблемами. Мужчину обяжут пройти психиатрическую экспертизу.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия, о пострадавших не сообщалось.

Как сообщалось 7 августа, РФ зеркально ответила на высылку дипломатов из Греции.