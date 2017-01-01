Убитые в ЦАР российские журналисты успели снять базы ЧВК Вагнера - СМИ

Журналисты ехали в ЦАР с конкретным заданием и осуществляли съемку согласно своему "темнику", утверждает продюсер канала Дождь.

Российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР), успели снять в стране базы наемников российской ЧВК Вагнера.

Об этом Громадському сообщил продюсер российского оппозиционного канала Дождь Василий Полонский.

“У всех журналистов и других адекватных людей абсолютно разная позиция относительно того, что там произошло. Но большинство согласны с тем, что это не было никаким грабежом, что это не было нападением каких-то воров и преступников местных, все сходятся в том, что это было спланированное нападение. Кем именно, я пока сказать не могу“, - рассказал он.

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Полонский утверждает, что журналисты перед смертью успели отснять материал для своего задания.

“Они ехали туда с определенным заданием, выполняли только определенное задание, успели снять базы российской частной компании Вагнера и работали только по своей теме, не шли ни вправо, ни влево, и все что они там снимали - они снимали по своему темнику“, - подчеркнул он.

Напомним, 31 июля в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.

Позднее сообщалось, что погибшие журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК Вагнер. В то же время, представитель российского МИД Мария Захарова впоследствии заявила, что погибшие оформляли свою поездку в страну как туристы.