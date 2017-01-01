В Венесуэле оппозиционер признался в покушении на Мадуро

Он заявил, что атака дронов во время митинга - это часть серии вооруженных атак на президента.

Венесуэльский оппозиционер, бывший глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде в Каракасе. Об этом в среду, 8 августа, сообщает Reuters со ссылкой на интервью, которое Лучезе дал агентству.

Он заявил, что действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под названием Сопротивление.

"Я организовывал нападение в сотрудничестве с антипрезидентскими боевиками, известными в Венесуэле под общим названием "сопротивление". Мы имели четкую цель, но не смогли на все 100 процентов ее реализовать. Поэтому вооруженная борьба будет продолжаться", - заявил экс-полицейский.

Луккезе заявил, что атака дронов во время митинга - это часть серии вооруженных атак на Мадуро. Он отказался описывать свою точную роль в операции, а также не назвал других участников, которые с ним работали, поскольку опасается за собственную безопасность.

"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%, - отметил оппозиционер. - Вооруженная борьба будет продолжаться".

Агентство указывает, что не смогло оперативно подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки во время митинга. Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев.

Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet