Дело Скрипаля: США вводят новые санкции против РФ

22 августа США введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.



Государственный департамент США принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа текущего года, сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате применения отравляющего вещества Новичок в британском Солсбери Россия нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

Санкции касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли.

Кроме того, если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химоружие и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй этап санкций.

Напомним, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.

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