США предлагают КНДР отдать ее ядерное оружие – СМИ

На протяжении двух месяцев Майкл Помпео советует Северной Корее передать большую часть ядерного оружия США.



Госсекретарь США Майк Помпео предлагал властям Северной Кореи передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок Соединенным Штатам или третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты. Об этом сообщает портал Vox со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что Помпео в последние два месяца неоднократно выдвигал такую инициативу, но каждый раз ее отклонял заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль.

По данным издания, Северная Корея до сих пор не уведомила США о том, сколькими боеголовками она обладает. По сведениям собеседников портала, сейчас главная задача госсекретаря США – добиться от КНДР точных данных о ее ядерном арсенале.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

В США считают, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год.

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