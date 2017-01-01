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В Беларуси отпустили задержанных журналистов

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СК Беларуси после массовых задержаний журналистов портала Realt.by, состоявшихся 8 августа, отпустил сотрудников СМИ после допроса.
Четырех сотрудников портала Realt.by отпустили после допроса
Четырех сотрудников портала Realt.by отпустили после допроса
twitter.com/Telegraf.by


Следственный комитет Беларуси после допроса в среду, 6 августа, отпустил на свободу сотрудников СМИ, сообщает Радио Свобода

"8 августа в центральный аппарат Следственного комитета отпустили трех журналистов Realt.by Игоря Туча, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкого. Из офиса компании следователи вывезли компьютеры и ноутбуки", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что все журналисты дали подписку о неразглашении информации. 

Напомним, в Беларуси прошли обыски и задержания журналистов. Силовики задержали трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА.

Правоохранители также пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.

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Теги: СМИ, Беларусь, Журналисты, допрос, задержание
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Источник: korrespondent.net

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