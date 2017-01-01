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Саудовская Аравия распродает канадские активы

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Саудовская Аравия вслед за высылкой канадского посла избавляется от канадских акций, облигаций и наличных средств.
Саудовская Аравия решила избавиться от активов Канады
Саудовская Аравия решила избавиться от активов Канады
saudiarabiaflag.facts.co


Саудовская Аравия решила избавиться от каких бы то ни было канадских активов на фоне разгоревшегося между Эр-Риядом и Оттавой дипломатического скандала, сообщает Financial Times.

По информации издания, саудовский Центробанк и государственные пенсионные фонды страны поручили управляющим зарубежными активами Саудовской Аравии избавиться от канадских акций, облигаций и наличных средств любой ценой.

Отмечается, что распродажа началась во вторник, 7 августа.

Напомним, Эр-Рияд отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон грата канадского посла в стране из-за позиции МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии.

Кроме того, королевство объявило о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, прекратило программы по оказанию медицинской помощи в Канаде, а также приостановило совместные образовательные программы с Канадой.

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Теги: Саудовская Аравия, Канада, скандал, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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