Саудовская Аравия распродает канадские активы

Саудовская Аравия вслед за высылкой канадского посла избавляется от канадских акций, облигаций и наличных средств.



Саудовская Аравия решила избавиться от каких бы то ни было канадских активов на фоне разгоревшегося между Эр-Риядом и Оттавой дипломатического скандала, сообщает Financial Times.

По информации издания, саудовский Центробанк и государственные пенсионные фонды страны поручили управляющим зарубежными активами Саудовской Аравии избавиться от канадских акций, облигаций и наличных средств любой ценой.

Отмечается, что распродажа началась во вторник, 7 августа.

Напомним, Эр-Рияд отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон грата канадского посла в стране из-за позиции МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии.

Кроме того, королевство объявило о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, прекратило программы по оказанию медицинской помощи в Канаде, а также приостановило совместные образовательные программы с Канадой.

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