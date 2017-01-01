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По Израилю из сектора Газа выпущены 70 ракет

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Израильские военные зафиксировали в среду, 8 августа, пуски порядка 70 ракет со стороны сектора Газа.
Система ПРО Железный купол защищает Израиль от вражеских обстрелов
Система ПРО Железный купол защищает Израиль от вражеских обстрелов


Около 70 ракет было выпущено со стороны сектора Газа по территории Израиля в среду, 8 августа, сообщает армия обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что ракеты были выпущены примерно за пять часов.

"К настоящему времени зафиксированы примерно 70 ракетных пусков из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО "Железный купол" перехватила 11 из них", – говорится в сообщении.

По данным военных, большинство ракет упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба.

Израиль нанес удар по сектору Газа

Напомним, ранее Израиль заявил о новых атаках палестинских группировок.

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Теги: Израиль, сектор Газа, ракеты, арабо-израильский конфликт, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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