По Израилю из сектора Газа выпущены 70 ракет
Израильские военные зафиксировали в среду, 8 августа, пуски порядка 70 ракет со стороны сектора Газа.
Около 70 ракет было выпущено со стороны сектора Газа по территории Израиля в среду, 8 августа, сообщает армия обороны Израиля в Twitter.
Отмечается, что ракеты были выпущены примерно за пять часов.
"К настоящему времени зафиксированы примерно 70 ракетных пусков из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО "Железный купол" перехватила 11 из них", – говорится в сообщении.
По данным военных, большинство ракет упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба.
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Напомним, ранее Израиль заявил о новых атаках палестинских группировок.
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