По Израилю из сектора Газа выпущены 70 ракет

Израильские военные зафиксировали в среду, 8 августа, пуски порядка 70 ракет со стороны сектора Газа.

Система ПРО Железный купол защищает Израиль от вражеских обстрелов



Около 70 ракет было выпущено со стороны сектора Газа по территории Израиля в среду, 8 августа, сообщает армия обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что ракеты были выпущены примерно за пять часов.

"К настоящему времени зафиксированы примерно 70 ракетных пусков из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО "Железный купол" перехватила 11 из них", – говорится в сообщении.

По данным военных, большинство ракет упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба.



Израиль нанес удар по сектору Газа

Напомним, ранее Израиль заявил о новых атаках палестинских группировок.

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