Трамп получит право вводить санкции за вмешательство в выборы
Администрация президента США хочет наделить Дональда Трампа правом вводить санкции за вмешательство в выборы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом.
В тексте готовящегося указа говорится о том, что президент сможет без согласования с Конгрессом вводить санкции против 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в избирательный процесс в США.
При этом отрицается, что до сих пор какая-либо страна повлияла на выборы в США.
Напомним, ранее Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.
Президент России Владимир Путин допустил вмешательство россиян в выборы США, однако заверил, что РФ никогда не выдаст своих граждан американской стороне.
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