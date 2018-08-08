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Трамп получит право вводить санкции за вмешательство в выборы

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Белый дом планирует наделить президента правом вводить санкции против стран, которое вмешается в выборы.
Трампа собрались наделить правом наказывать за вмешательство в выборы
Трампа собрались наделить правом наказывать за вмешательство в выборы
Getty Images


Администрация президента США хочет наделить Дональда Трампа правом вводить санкции за вмешательство в выборы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом.

В тексте готовящегося указа говорится о том, что президент сможет без согласования с Конгрессом вводить санкции против 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в избирательный процесс в США.

При этом отрицается, что до сих пор какая-либо страна повлияла на выборы в США.

Напомним, ранее Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. 

Президент России Владимир Путин допустил вмешательство россиян в выборы США, однако заверил, что РФ никогда не выдаст своих граждан американской стороне.

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Теги: США, Выборы, Трамп, санкции
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Источник: korrespondent.net

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