Республика Колумбия признала Палестину свободным, независимым и суверенным государством.



Колумбия признала Палестину независимым государством, об этом сообщается на сайте палестинского посольства в Боготе.

"Посольство Палестины имеет честь сообщить, что правительство Республики Колумбия решило признать Палестину в качестве свободного, независимого и суверенного государства. Это решение приветствуется палестинским народом и его правительством", – говорится в сообщении диппредставительства.

Дипломаты заявили, что Палестина "всегда видела в Колумбии братский народ, неустанно ищущий мира», а решение о признании независимости сблизит два народа".

Напомним, в 2016 году Ватикан признал Палестину суверенным государством. В Израиле тогда заявили, что это может осложнить отношения с Ватиканом.

В октябре 2014 года Швеция первой в Европе признала Палестину государством.

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