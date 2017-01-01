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ЕС обяжет Facebook и Google удалять террористический контент

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ЕС представит в середине сентября законопроект, обязывающий интернет-компании быстро находить и удалять террористический контент.
Джулиан Кинг
Джулиан Кинг
Getty Images

Евросоюз разрабатывает закон, который обяжет интернет-концерны, такие как Facebook, Twitter и Google, оперативно идентифицировать и незамедлительно удалять террористический контент. Об этом еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил в интервью немецкой газете Die Welt.

Ожидается, что соответствующий законопроект будет представлен в середине сентября. Пока Еврокомиссия ограничивалась в этой сфере рекомендациями для интернет-компаний.

"Хотя есть и положительные результаты от наших прежних добровольных соглашений (с интернет-концернами), но все же мы наблюдаем недостаточный прогресс в этом вопросе. Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны принять более жесткие меры в отношении террористического контента", - отметил Кинг.

Целью законодательной инициативы ЕС является создание "прозрачных рамок и минимальных требований для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои сервисы европейцам", добавил еврокомиссар.

В марте Европейская комиссия издала рекомендации для интернет-компаний по борьбе с террористической пропагандой в Сети. Брюссель призывал, в частности, удалять террористический контент в течение часа после того, как о нем станет известно.

Ранее в Facebook опровергли обвинения в содействии самопровозглашенных ЛДНР.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Терроризм, Google, социальные сети, террористы, Facebook, twitter, Еврокомиссия, facebook.com
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Источник: korrespondent.net

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