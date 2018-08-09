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В Нью-Мексико детей готовили атаковать школу

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Полиция обнаружила 11 детей в убежище 39-летнего Ибн Ваххаджа. Среди арестованных - три сестры Ваххаджа.
Дети насильно удерживались у ужасных условиях
Дети насильно удерживались у ужасных условиях
Sky News

В городе Амалия штата Нью-Мексико полиция обнаружила 11 детей в убежище с ужасными условиями, где 39-летний Ибн Ваххаджа обучал их стрельбе и готовили устроить стрельбу в школе. Об этом сообщает Sky News.

"Ваххаджа был арестован вместе с четырьмя другими взрослыми. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми", - говорится в сообщении.

Среди арестованных - три сестры Ваххаджа, которые отдали в "лагерь на обучение" своих детей.

Также в 2017 году Ваххадж похитил своего четырехлетнего сына, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом. Останки сына были найдены на территории "лагеря".

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Ранее сообщалось, что в детсаду Мариуполя ребенка накормили кашей с червями.

 

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Теги: США, Терроризм, дети, террористы, школа, стрельба, лагерь, атака
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    09.08.2018, 09:01
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Ибн Ваххаджа можно обвинить в убийстве своего сына, террористической деятельности, издевательствах над детьми. Это точно будет пожизненное, тюрьмы хоть и в США, но более 30 лет не проживёт.
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