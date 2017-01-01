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Трамп передал Путину письмо

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По словам сенатора США, он был "удостоен чести" передать администрации Путина письмо от Трампа.
После Ким Чен Ына Трамп начал слать письма Путину
После Ким Чен Ына Трамп начал слать письма Путину
EPA/UPG

В письме президент США подчеркивает важность дальнейшего взаимодействия с Россией по разным вопросам. Сенатор-республиканец Рэнд Пол во время визита в Москву передал администрации президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа.

Об этом он написал в Twitter в среду, 8 августа.

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“В письме подчеркивается важность дальнейшего взаимодействия по разным вопросам“, - написал Пол.

Он отметил, что среди них - противодействие терроризму, активизация законодательного диалога и возобновление культурных обменов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил Дональду Трампу еще на пять лет продлить договор об ограничении ядерных арсеналов.

Кроме того, в конце июня стало известно, что Трамп намерен встретиться с Путиным в следующем году. В частности, встреча должна состояться после того, как закончится расследование о вмешательстве России в американские выборы.

Как сообщалось 4 августа, Трамп написал письмо Ким Чен Ыну.

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Теги: США, Путин, Трамп
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