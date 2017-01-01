Трамп передал Путину письмо

По словам сенатора США, он был "удостоен чести" передать администрации Путина письмо от Трампа.

В письме президент США подчеркивает важность дальнейшего взаимодействия с Россией по разным вопросам. Сенатор-республиканец Рэнд Пол во время визита в Москву передал администрации президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа.

Об этом он написал в Twitter в среду, 8 августа.

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“В письме подчеркивается важность дальнейшего взаимодействия по разным вопросам“, - написал Пол.

Он отметил, что среди них - противодействие терроризму, активизация законодательного диалога и возобновление культурных обменов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил Дональду Трампу еще на пять лет продлить договор об ограничении ядерных арсеналов.

Кроме того, в конце июня стало известно, что Трамп намерен встретиться с Путиным в следующем году. В частности, встреча должна состояться после того, как закончится расследование о вмешательстве России в американские выборы.

Как сообщалось 4 августа, Трамп написал письмо Ким Чен Ыну.