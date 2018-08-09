В бельгийском порту нашли более полутора тонн кокаина

Конфискованная партия наркотиков весом 1561 кг была спрятана в контейнере с деревьями из Колумбии.

В порту Антверпена бельгийские таможенники изъяли партию кокаина на сумму более 75 млн евро. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на Министерство финансов Бельгии.

Конфискованная партия наркотиков весом 1561 кг была спрятана в контейнере с деревьями из Колумбии. Предполагаемая стоимость составляет более 75 млн евро.

Отмечается, что во время предыдущей контрольной акции 3 августа в Антверпене было изъято 1727 килограммов кокаина примерной стоимостью более 80 млн евро. Тогда наркотики перевозились в контейнере с бананами из Эквадора.

До этого у берегов Коста-Рики правоохранители задержали судно с двумя тоннами кокаина.

Ранее в ООН заявляли, что кокаин и опиум производятся в рекордных объемах.

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