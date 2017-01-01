Большинство македонцев поддерживают переименование страны

За членство в ЕС и НАТО с принятием договора между Македонией и Грецией выступили 41,5% граждан.

Большинство граждан Республики Македонии собираются поддержать договор с Грецией о переименовании страны на консультативном референдуме, который пройдет 30 сентября. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу Македонского центра международного сотрудничества, передает Еuractiv.

Согласно соцопросу, на вопрос "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Республикой Греция?" положительно готовы ответить 41,5% граждан, отрицательно - 35,1%.

При этом 19,8% македонцев намерены проигнорировать соответствующий референдум.

Ранее Македония получила официальное приглашение вступить в НАТО, после того как будет окончательно урегулирован спор с Грецией о переименовании бывшей югославской республики.

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