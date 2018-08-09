Пожар в Кемерово: руководитель тушения пытался покончить с собой в СИЗО
Начальник службы пожаротушения в Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиненный в России в халатности при тушении смертельного пожара в торговом центре Зимняя вишня, пытался совершить самоубийство.
Об этом изданию Коммерсант сообщила его жена Татьяна Бурсина.
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Позавчера, 7 августа, его доставили на лечение в больницу с обеими перебинтованными руками. По мнению Татьяны Бурсиной, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей.
Ресурс ТАСС сообщил со ссылкой на “анонимный источник в медицинских кругах“, что Бурсин пытался покончить с собой якобы из-за нервного срыва.
Пожарного задержали 7 июля. Следствие полагает, что он не организовал правильную эвакуацию людей из горящего ТЦ и не давал указаний искать людей в кинозалах.
Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 60 человек, в том числе более 40 детей. Из-за этой трагедии закрыли почти каждый третий ТЦ в стране, из-за чего начались протесты.