Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Кемерово: руководитель тушения пытался покончить с собой в СИЗО

Комментариев: 1
Жена начальника службы пожаротушения в Кемеровской области Андрея Бурсина считает, что поводом могло стать давление со стороны следователей.
Бурсина доставили в больницу с перемотанными руками
Бурсина доставили в больницу с перемотанными руками
EPA/UPG

Начальник службы пожаротушения в Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиненный в России в халатности при тушении смертельного пожара в торговом центре Зимняя вишня, пытался совершить самоубийство.

Об этом изданию Коммерсант сообщила его жена Татьяна Бурсина.

Читай также: Тушивший ТЦ Зимняя вишня пожарный написал письмо из СИЗО

Позавчера, 7 августа, его доставили на лечение в больницу с обеими перебинтованными руками. По мнению Татьяны Бурсиной, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей.

Ресурс ТАСС сообщил со ссылкой на “анонимный источник в медицинских кругах“, что Бурсин пытался покончить с собой якобы из-за нервного срыва.

Пожарного задержали 7 июля. Следствие полагает, что он не организовал правильную эвакуацию людей из горящего ТЦ и не давал указаний искать людей в кинозалах. 

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 60 человек, в том числе более 40 детей. Из-за этой трагедии закрыли почти каждый третий ТЦ в стране, из-за чего начались протесты.

Поделись:
Теги: пожар, Кемерово, пожарник, СИЗО, обвиняемый, Зимняя вишня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Катилин    09.08.2018, 10:39
Оценка:  0
Катилин
Слабак. Либерал наверное.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь