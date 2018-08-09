Пожар в Кемерово: руководитель тушения пытался покончить с собой в СИЗО

Жена начальника службы пожаротушения в Кемеровской области Андрея Бурсина считает, что поводом могло стать давление со стороны следователей.

Начальник службы пожаротушения в Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиненный в России в халатности при тушении смертельного пожара в торговом центре Зимняя вишня, пытался совершить самоубийство.



Об этом изданию Коммерсант сообщила его жена Татьяна Бурсина.

Читай также: Тушивший ТЦ Зимняя вишня пожарный написал письмо из СИЗО

Позавчера, 7 августа, его доставили на лечение в больницу с обеими перебинтованными руками. По мнению Татьяны Бурсиной, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей.

Ресурс ТАСС сообщил со ссылкой на “анонимный источник в медицинских кругах“, что Бурсин пытался покончить с собой якобы из-за нервного срыва.

Пожарного задержали 7 июля. Следствие полагает, что он не организовал правильную эвакуацию людей из горящего ТЦ и не давал указаний искать людей в кинозалах.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 60 человек, в том числе более 40 детей. Из-за этой трагедии закрыли почти каждый третий ТЦ в стране, из-за чего начались протесты.