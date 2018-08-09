В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию

В ионосфере Земли нашли дыру, возникшую из-за внезапного потепления стратосферы.

В ионосфере Земли обнаружилась огромная дыра, заявляют ученые Массачусетского университета. По мнению ученых, причиной возникновения этого феномена стало внезапное потепление стратосферы. Об этом в четверг, 9 августа, пишет IA ZIK, ссылаясь на Phys.org.

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Внезапным стратосферным потеплением (ВСП) называют значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярных областях Земли зимой. Его причиной являются атмосферные гравитационные волны - специфическая форма колебательного движения, возникающая в воздушной оболочке. Эти волны возникают в тропосфере, нижнем слое атмосферы, однако при огибании гор и возвышенностей они могут подниматься выше. При стратосферном потеплении происходит разрушение циркумполярного вихря - гигантской системы циркуляции теплого и холодного воздуха.

Выявление механизмов образования ионосферной дыры необходимо для прогнозирования космической погоды, то есть состояния внешних слоев атмосферы Земли, ее взаимодействия с космическими лучами и солнечной радиацией. Это влияет на распространение радиоволн, орбиты низколетящих спутников и магнитные бури.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли озеро с водой. Это первое обнаружение воды в жидком виде на Красной планете.