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Ассанжу предложили дать показания в Сенате США

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Комитет по разведке Сената США предложил Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время.
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
dw.de

Сенат США обратился к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу с предложением дать показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Копию соответствующего письма от комитета по разведке WikiLeaks опубликовал в Twitter.

В письме говорится, что Ассанж может дать показания в закрытом режиме, в удобном для всех месте и в удобное время.

 
 

Адвокаты WikiLeaks сообщили, что рассматривают предложение.

Ранее сообщалось, что специальний прокурор ФБР Роберт Мюллер проверяет связи Трампа с Ассанжем.

СМИ узнали, что Путин предложил Трампу в Хельсинки

Отметим, министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что в выборы президента страны осенью могла вмешиваться не только Россия.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Выборы, выборы в США, WikiLeaks, Ассанж
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Источник: korrespondent.net

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