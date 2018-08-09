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США требуют от РФ гарантий неприменения химоружия

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В США рассчитывают, что Россия таки выполнит указанные требования в ближайшие три месяца, и второй пакет санкций применять не придется.
США дали России три месяца для выполнения указанных требований
США дали России три месяца для выполнения указанных требований

Россия должна в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения ею химического или бактериологического оружия и допустить инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей, иначе к ней будет применен второй пакет санкций в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США в ходе телефонного брифинга, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в США рассчитывают, что Россия таки выполнит указанные требования, и второй пакет санкций применять не придется.

По словам представителя Госдепа, в случае введения второго пакета санкций дипломатические отношения между США и Россией могут быть значительно сокращены, также сократится к минимуму торговля с РФ и будет введен запрет компании Аэрофлот на полеты в США.

Ранее, 8 августа, Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за дела Скрипаля. Санкции касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

Напомним, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Отравления, санкции, отравление, химическое оружие, госдепартамент США, Госдеп, санкции против России, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    09.08.2018, 10:31
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Какая забавная игра! Конечно же они всё выполнят! Эти взаимные гарантии ведь уже давно даны! Более того: подписаны Договора.
Всё как всегда - одни делают вид, что пугают, а другие изображают испуг.
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