Гаагский правый политик покончила с собой, заявив об изнасиловании мусульманами

Вилли Дилле заявляла, что мусульмане требовали молчать на Гаагском городском совете.

Она также сообщала об угрозах в свою сторону eurointegration.com.ua

В Нидерландах член городского совета Гааги от ультраправой Партии Свободы, 53-летняя Вилли Дилле покончила жизнь самоубийством заявив, что ее изнасиловали мусульмане.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AD.

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Накануне Дилле опубликовала в Facebook видео, на котором она сказала, что была изнасилована мусульманами в марте прошлого года.

“Я просто хочу, чтобы мир узнал правду. 15 марта 2017 года меня похитили, изнасиловали мусульмане и угрожали. Они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете“, - сказала она на видео.

В марте прошлого года был днем ​​парламентских выборов. “После того, как это произошло, я никому не сказала, я просто провела дебаты на следующий день“, - сказала она.

В видеоролике Дилле объявила, что уходит из политики. Она сказала, что недавно ей угрожали смертью, заявив, что “мы скоро перережем вам горло и дадим истечь кровью... Я просто боюсь, что они причинят вред моим детям, моим близким. Я не могу с этим смириться. Они не любят женщин. Я им совсем не нравлюсь“.

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Дилле обвинила другого депутата Арнуда Ван Доорна в организации изнасилования. “Он сильно меня ненавидит, ужасно злой человек“, - сказала она.

Ван Доорн, который находится в отпуске, написал в Twitter, что он рассматривает возможность подачи иска за клевету.

Дилле 25 лет работала с людьми с инвалидностью. Она была замужем и имела четырех детей. 2,5 года назад она попала под обстрел после того, как в Facebook показала видео, в котором высказано мнение о том, что мусульмане с атомной бомбой должны быть уничтожены.

Напомним, в марте а Нидерландах в зале парламента в Гааге пытался повеситься мужчина. Он вел себя крайне нервозно, после чего привязал шнур к перилам галереи, накинул петлю на шею и прыгнул.