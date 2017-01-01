В Англии засняли 15-метровый огненный торнадо

Огненный вихрь образовался во время пожара на фабрике.

Информации о пострадавших нет Скриншот из видео

В Англии в графстве Дербишир во время пожара на фабрике пластиковых изделий Ravensbourn Plastics Ltd. поднялся огненный торнадо высотой не менее 15 метров. Видео зафиксировали пожарные, прибывшие на вызов.

Об этом сообщает издание The Guardian, передает Укринформ.

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“Пока мы тушили фабрику, мы стали свидетелями огненного торнадо или огненного вихря. Он возникает, когда прохладный воздух попадает в верхнюю часть горячего воздуха и вызывает завихрения, подобно тому, как образуется торнадо“, - написала пожарная и спасательная служба Лестершира на своей странице в Facebook.

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