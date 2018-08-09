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В России определились с апелляцией Сущенко

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Верховный суд России апелляционную жалобу на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко рассмотрит 12 сентября в 10:00.
Верховный суд России назначил заседание по делу Сущенко
Верховный суд России назначил заседание по делу Сущенко
newsone.ua

Верховный суд России назначил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному за шпионаж. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

В частности, указано, что апелляционную жалобу рассмотрят 12 сентября в 10:00.

При этом отмечается, что 6 августа она поступила в Верховный суд РФ.

Как сообщается, защита подала апелляцию еще 5 июня. Ранее бывший адвокат Сущенко, а сейчас его общественный защитник Марк Фейгин предполагал, что разбирательство может состояться осенью.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в шпионаже и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

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Теги: Россия, Украина-Россия, суд, журналист, жалоба, РФ, политзаключенные, приговор, апелляция, Журналист Роман Сущенко, арест Романа Сущенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    09.08.2018, 12:18
Оценка:  0
Woodbrother
Нельзя ездить в кремлевский мордор даже к родственникам. Ничем хорошим эта поездка не закончится.
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