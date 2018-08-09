В России определились с апелляцией Сущенко

Верховный суд России апелляционную жалобу на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко рассмотрит 12 сентября в 10:00.

Верховный суд России назначил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному за шпионаж. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

В частности, указано, что апелляционную жалобу рассмотрят 12 сентября в 10:00.

При этом отмечается, что 6 августа она поступила в Верховный суд РФ.

Как сообщается, защита подала апелляцию еще 5 июня. Ранее бывший адвокат Сущенко, а сейчас его общественный защитник Марк Фейгин предполагал, что разбирательство может состояться осенью.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в шпионаже и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

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