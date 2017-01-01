Адвокат просит перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ
Адвокат правозащитной организации Агора Наташа Добрева попросила уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина способствовать переводу украинского режиссера Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму. Это прописано в принятом ранее решении ЕСПЧ, передает в четверг, 9 августа, РБК.
В письме адвоката в качестве возможного варианта назван клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки в Симферополе. Отмечено, что медцентр выбран, поскольку он оснащен всем необходимым, и Сенцову там будет обеспечен необходимый уход. Также в Симферополе находится врач, который имеет доступ к истории болезни Сенцова.
"Имея в виду все вышесказанное, я прошу Вас позаботиться о безопасном переводе (Сенцова) в Симферополь и лечением в госпитале Святителя Луки, в соответствии с инструкциями ЕСПЧ, до тех пор, пока он не закончит голодовку", - говорится в письме Добревой.
Напомним, Евросуд по правам человека 25 июля принял, что Сенцова нужно перевести в гражданскую больницу, которая должна располагаться ближе к месту жительства его семьи.
8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" своего голодающего брата, который, по ее словам, уже не встает с постели.
Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России 16 мая.
Украинского режиссера Олега Сенцова осудили в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов в Крыму.
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