Адвокат просит перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ

В качестве возможного варианта назван клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки в Симферополе.

Олега Сенцова хотят перевести из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму

Адвокат правозащитной организации Агора Наташа Добрева попросила уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина способствовать переводу украинского режиссера Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму. Это прописано в принятом ранее решении ЕСПЧ, передает в четверг, 9 августа, РБК.

В письме адвоката в качестве возможного варианта назван клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки в Симферополе. Отмечено, что медцентр выбран, поскольку он оснащен всем необходимым, и Сенцову там будет обеспечен необходимый уход. Также в Симферополе находится врач, который имеет доступ к истории болезни Сенцова.

"Имея в виду все вышесказанное, я прошу Вас позаботиться о безопасном переводе (Сенцова) в Симферополь и лечением в госпитале Святителя Луки, в соответствии с инструкциями ЕСПЧ, до тех пор, пока он не закончит голодовку", - говорится в письме Добревой.

Напомним, Евросуд по правам человека 25 июля принял, что Сенцова нужно перевести в гражданскую больницу, которая должна располагаться ближе к месту жительства его семьи.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" своего голодающего брата, который, по ее словам, уже не встает с постели.

Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России 16 мая.

Украинского режиссера Олега Сенцова осудили в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов в Крыму.

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